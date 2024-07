Hilfe für Fotografen: Erste Kameras mit integrierter KI kommen

Auch in den Bereich der Fotografie halten KI-Technologien Einzug - und nicht nur in negativer Weise, indem Fotografen durch generative KI-Bots der Job weggenommen wird. Die ersten Hersteller zeigen nun nämlich, wie die neuen Technologien den Fotografen bei der Arbeit unterstützen können.Die Kollegen von ValueTech TV konnte in dieser Hinsicht die neuen Canon-Modelle EOS R1 und R5 Mark II testen. Bei diesen wird durch die KI unter anderem die Fokussierung verbessert. Und auch die erste Bildbearbeitung erhält Support durch die Technik, die hier gezeigt werden können.