Foto-News: Neue Canon-Objektive und eine Viltrox-Roadshow

Canon hat eine Reihe von neuen Objektiven in der Pipeline. Die Palette reicht dabei von kleinen, günstigen Einsteiger-Modellen bis hin zu großen Profi-Optiken. Die Kollegen von ValueTech TV geben in ihren Foto-News einen Ausblick auf diese kommenden Produkte, die zum passenden Zeitpunkt auch noch genaueren Tests unterzogen werden.Weiterhin gibt es einen kleinen Rückblick auf das Viltrox-Event, das die Kollegen kürzlich durchführten. Dies war offenbar so erfolgreich und das Feedback so gut, dass es nicht einfach nur eine Wiederholung geben soll. Mit einer Roadshow will man sogar mehrere Regionen besuchen.