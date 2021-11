Empfehlenswerte USB-C-Netzteile für alle Geräteklassen im Überblick

Hohe Flexibilität

Smartphone, Tablet, Kamera & Co.

Ultrabook

High-End-Notebooks

Die zahlreicher werdenden Geräte mit USB-C-Schnittstelle machen es möglich, einfach und günstig an standardisierte Netzteile zu kommen. Vorbei die Zeit, in der man beispielsweise viel Geld für das Original-System eines Notebook-Herstellers ausgeben musste, wenn man sicherstellen wollte, dass der Rechner weiterhin mit Strom versorgt wird.Die Kollegen von ValueTech TV haben verschiedene Modelle ausprobiert, die mit unterschiedlichen Leistungswerten daherkommen. Dabei sind bereits im sehr kompakten Bereich Systeme zu finden, mit denen man problemlos auch schon größere Geräte laden kann. So wird für Ultrabooks zwar beispielsweise ein 45-Watt-Netzteil empfohlen, wenn man allerdings nicht gerade Videos bearbeitet oder andere sehr rechenaufwendige Arbeiten durchführt, kann ein solches System unterwegs durchaus auch mal mit 30 Watt völlig hinreichend versorgt werden. Und Smartphones lassen sich auch bedenkenlos an ein 100W-Netzteil anschließen, da die USB-Schnittstelle die real bereitgestellte Leistung mit dem angeschlossenen System aushandelt.Die Auswahl der Netzteile, die für den Test herangezogen werden konnte, ist geringer ausgefallen als geplant. Denn Amazon hat in den letzten Monaten einen Kahlschlag unter diversen Anbietern durchgeführt, die versuchten, sich mit Manipulationen bei den Rezensionen in den Vordergrund zu spielen. Trotzdem ist die Auswahl noch immer groß und auch bei eher unbekannten Namen findet man hier letztlich gute Produkte. Teils handelt es sich um OEM-Geräte, die in gleicher Bauart auch mit anderen Namen zu finden sind. Eine Auswahl empfehlenswerter Netzteile in unterschiedlichen Leistungs- und Preisklassen sieht anhand der Test-Eindrücke folgendermaßen aus: