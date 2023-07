Ecovacs: Ganze Palette von Haushaltsrobotern hilft im Alltag

Der Luftreiniger

Der Mähroboter

Der Wischstaubsauger

Das Fazit

Der Hersteller Ecovacs bietet eine Vielzahl an Haushaltsrobotern an. Während die meisten die Wischstaubsauger des Herstellers kennen dürften, hat Ecovacs das Sortiment in den letzten Jahren stets erweitert. Neu auf dem Markt ist der Ecovacs Airbot Z1. Hierbei handelt es sich um einen mobilen Luftreiniger, der auch als Bluetooth-Box dienen kann. Der smarte Roboter filtert Feinstaub und kann in Richtung Herbst die trockene Heizungsluft befeuchten. Über in der Wohnung platzierte Sensoren oder Gerät-interne Sensoren misst der Airbot die Umgebungsluft und führt wahlweise nach Zeitplan, auf Kommando oder anhand der Sensordaten die Reinigungen durch. Neben der Luftreinigung bietet Ecovacs auch einen Rasenmäher an, den Goat G1. Der Mähroboter hält Gärten mit bis zu 1600 qm im Zaum und verfügt über eine drahtlose Begrenzungseinstellung. Die hierfür nötigen Pfeiler liefert Ecovacs zwar mit, jedoch müssen je nach Grundstücksgröße auch welche dazu gekauft werden. Damit der Fensterputz zur Nebensache wird, bietet Ecovacs den Winbot W1 Pro an. Fensterputzroboter setzt sich von der Konkurrenz durch seine App-Steuerung ab. Er reinigt Fenster mit bis zu 2800 Pascal. Nicht zuletzt hat der Hersteller sein Staubsauger-Portfolio im vergangenen Jahr weiter ausgebaut und um bspw. den Deebot X1e ergänzt. Der Wischstaubsauger kann mit bis zu 5000 Pascal Schmutz entfernen und hat ausreichend Akku an Bord, um bis zu 260 Minuten am Stück zu reinigen.In Zeiten, in der Luftqualität eine immer größere Rolle spielt, bedient Ecovacs mit dem Z1 eine wichtige Sparte. Nicht jeder hat die finanziellen Ressourcen, um sich einen Luftreiniger in jeden Raum zu stellen. Je nach Anzahl der Räume kann dieses Unterfangen leicht teuer werden. Umso interessanter ist die Idee, einen mobilen Luftreiniger auf Rädern durch die Wohnung fahren zu lassen. So fährt der Z1 im Modus "Grundreinigung" alles ab und misst in jedem Raum die Luftqualität. Je nach Belastung kann die anschließende Reinigung kurz oder auch durchaus länger ausfallen. Unser Kollege Timm Mohn hat festgestellt, dass gerade in der ersten Zeit viel Feinstaub gefiltert wurde. Insgesamt hat sich das Luftklima laut der Sensoren durchaus verbessert. Wenn gerade keine Luftreinigung nötig ist, kann der Z1 auch als Mediaplayer verwendet werden: 2 x 7-Watt-Lautsprecher hat Ecovacs verbaut. Der Luftreiniger kann einem durch die Wohnung folgen und dabei Musik abspielen. Durch das Kamera-System lässt sich der Z1 auch als Sicherheitssystem oder Video-Chat-System verwenden.Ähnliche Eigenschaften hat auch der Goat G1: Über die Kamera kann der Garten im Blick behalten und eventuelle Eindringlinge dokumentiert werden. Die wahre Stärke des G1 ist allerdings das Rasenmähen. Je nach Gartengröße schafft der Akku 5.200 mAh Akku im Inneren des Goat G1 mehrere Mähvorgänge hintereinander. Das kann nötig sein, wenn man die Gartenpflege länger hat schleifen lassen. Wer einen Garten mit Rasen sein Eigen nennt, weiß, wie viel Arbeit ein Rasen machen kann. Der G1 führt keinen Gras-Tank mit sich, sondern verteilt das gemähte Gras fein säuberlicher auf dem Boden. Das frisch abgeschnittene Gras dient als Dünge-Mittel.Der Deebot X1e hinterlässt hingegen eine saubere Wohnung und sammelt Schmutz zuverlässig auf. Im Anschluss an eine Reinigung fährt der Wischroboter zur Docking-Station zurück und reinigt die Wischmopps. Damit sich kein Schimmel oder Ähnliches bildet, werden die soeben gesäuberten Mopps im Anschluss getrocknet. Die Geräuschkulisse hiervon hat sich in den letzten sechs Monaten als nicht zu laut herausgestellt. Etwas lauter ist der Prozess, während Staub abgesaugt wird: Binnen weniger Sekunden wird der interne Staubtank des X1e leer gesaugt. Eine Kontrolle zeigte: Dies geschieht zuverlässig. Genug Schmutz gibt es immer zum Absaugen: Die beiden Seitenbürsten fördern zuverlässig Material in die Mitte des Staubsaugers. Mit 5000 Pascal liegt er etwas hinter dem T20 zurück : Dieser kann bereits mit 6000 Pascal saugen. Der Ecovacs T20 mit Heißwasser-Mopp-Wäsche kostet allerdings auch 1.099 Euro auf Amazon Die kleinen Haushaltshelfer können viel und entlasten die Reinigungsarbeiten im Alltag. Der Ecovacs Airbot Z1 ist tagesaktuell für 799 Euro auf Amazon verfügbar. Der Preis liegt deutlich unter der OVP, die mit 1.499 Euro durchaus hoch ist. Trotzdem lässt sich auf der Artikelseite ein 5-Euro-Gutschein aktivieren, der den Preis auf 794 Euro reduziert. Dem Z1 fehlt im Grunde nur ein Staubsaug-Modul, um sich zur Eierlegende Wollmilchsau zu transformieren. Ein Nachfolger sollte außerdem über ein Luftentfeuchter-Modul verfügen, um Wohnungen mit hoher Luftfeuchtigkeit pflegen zu können. Der Goat G1 kostet regulär 1.599 Euro. Es steht zu erwarten, dass der Preis sich in den nächsten Tagen ähnlich wie beim Z1 reduzieren dürfte. Je nach Gartengröße sollte man allerdings noch weitere Sensoren in den Warenkorb legen. Der Deebot X1e empfiehlt sich hingegen für alle, die einen Komplett-Paket an Wischstaubsauger benötigt: Die Absaugstation mit Frisch- und Schmutzwassertank ermöglicht dem X1e lange Autonomie. Aktuell ist er für 969 Euro auf Amazon verfügbar. Es lässt sich allerdings auch ein 170-Euro-Gutschein auf der Artikelseite aktivieren, der den Einkaufspreis erheblich senkt. Zusätzlich gibt es vom 7. bis 9. Juli einen 50 Euro Amazon Gutschein beim Kauf dazu. Als kleine Dreingabe liegen im Aktionszeitraum drei kostenlose Staubbeutel bei, die weitere Anschaffungskosten über das erste Jahr der Verwendung hinweg unnötig machen. Wer noch weniger Arbeit im Haushalt selbst erledigen möchte, kann den W1 Pro für 358,37 Euro erwerben. Der Fensterputzroboter reinigt wahlweise im schnellen Modus oder konzentriert sich auf einzelne Flecken. Auch ein Tiefenreinigungs-Modus ist vorhanden.