EOS 850D: Canon bringt seinen Top-Prozessor in die Einsteiger-Serie

Beweglicher Touchscreen

Canon bringt seinen Bildprozessor Digic-8 jetzt auch in Spiegelreflex-Kameras zum Einsatz, die ehe im Einsteiger-Bereich angesiedelt sind. Das erste entsprechende Produkt ist die EOS 850D, die sich die Kollegen von ValueTech TV direkt im Konzernsitz in Japan anschauen konnten. Eigentlich sollte dort ja aktuell die Branchenmesse CP+ stattfinden, die aufgrund der Corona-Epidemie aber abgesagt wurde.Seine Daten bekommt der verbesserte Prozessor von einem APS-C-Sensor mit einer Auflösung von 24 Megapixeln. Damit kann die neue Kamera zwar nicht mit dem aktuellen Profi-Equipment aus dem Hause Canon mithalten, kommt aber doch recht dicht an dieses ran. Zumal die Auflösung für die meisten Aufgaben auch völlig ausreicht und die Kamera auch Video-Aufnahmen im 4K-Format möglich macht.Die Kamera kommt mit einem Autofokus-System, dass sich bei passendem Objektiv auf Augen scharfstellen kann, was bei Porträt-Aufnahmen hilfreich ist. Unterstützung bei der Bedienung gibt das 3 Zoll große Display, das dreh- und schwenkbar ist und Touch-Eingaben erlaubt. Per WLAN oder Bluetooth ist auch eine Verbindung zum Smartphone machbar, über die eine Fernbedienung der Kamera im Live-View-Modus erfolgen kann.