Canon EOS R6: Profi-Allrounder mit starken Kompromiss-Zwängen

Canon hat mit der EOS R6 eine Digitalkamera im Angebot, die sich klar an das Profi-Segment richtet. Hier versucht der Hersteller allerdings einen Spagat zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen. Das Ergebnis solcher Bestrebungen schwankt in der Regel zwischen tollen Allround-Systemen und mehr oder weniger gelungenen Kompromissen.Die Kollegen von ValueTech TV haben die Kamera daher unter die Lupe genommen und fanden tatsächlich verschiedene Punkte, in denen die Kamera gut funktioniert, aber auch Schwächen, bei denen noch nachgebessert werden müsste. Teils lassen sich die Probleme auch mit einem Firmware-Update lösen - das dann aber auch in der gewünschten Form kommen muss.