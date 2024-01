E-Bikes zu jeder Zeit: So pflegt man Fahrrad und Akku im Winter

Auch im Winter sind auf Wald- und Fahrradwegen E-Bike-Fahrer anzutreffen. Schnee und Regen machen motorisierten Drahteseln, wie dem Tenways Ago T, nichts aus. Es ist dennoch wichtig, das Fahrrad zu pflegen. Dazu gehört die Akkupflege, der sorgsame Umgang mit dem Fahrrad selbst sowie dessen Lagerung. Die Wetter-Situation ist dieser Tage nicht immer genau planbar, weswegen Schmutz und Dreck ihre Spuren auf dem E-Bike hinterlassen. Fahrrad-Waschanlagen gibt es leider nicht gerade an jeder Straßen-Ecke, sodass man noch selbst Hand anlegen muss. Aber nicht nur während der Fahrt kann Regen zum Problem werden, weswegen es sich im Winter empfiehlt, dass Fahrrad trocken unterzustellen. Hat man keine Garage, kann eine Abdeckplane die Lösung darstellen. Im Fall einer richtigen Garage steht das E-Bike allerdings auf jeden Fall vor Wind und Wetter geschützt. Im Winter sollte man vor einer Fahrt den Luftdruck im Reifen überprüfen: Gerade im Winter muss darauf geachtet werden, dass der Reifendruck ausreichend ist.Aktuell fallen die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt. Bei unter 0 Grad empfiehlt es sich, den Akku aus dem E-Bike zu nehmen. Das Tenways Ago T verliert keine Daten, auch wenn der Akku über längere Zeit entnommen wurde. Lädt man den Akku in der Wohnung, sollte man sich an die folgende Formel halten: Der Akku wird kalt gefahren und warm geladen. Holt man also den E-Bike-Akku aus der kalten Garage in die Wohnung, sollte sich der Akku erst einmal aufwärmen. Im Anschluss kann der Stromspeicher aufgeladen werden. Während der Akku lagert, sollte er laut Tenways nicht unter 40 Prozent entladen sein. Der Hersteller beziffert auch einen oberen Richtwert: Der Akku sollte im besten Fall nicht mit mehr als 70 Prozent geladen werden.In Deutschland hat es in den letzten Wochen stark geregnet. Das Resultat: Matsch und Dreck, wohin das Auge sieht. Da es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gibt, sammelt sich mit der Zeit viel Schlamm am E-Bike. Teils hartnäckiger Schmutz sollte allerdings keinen Grund darstellen, kein Fahrrad zu fahren. Gerade im Winter ist es allerdings umso wichtiger, dass man die Überreste einer Matsch- und Regenfahrt schnellstmöglich entfernt. Alle Tenways-Fahrräder können Regen und Spritzwasser vertragen. Im Dauerregen sollten Fahrrad-Touren aber möglichst auf die kürzeste Strecke zum Ziel ausgelegt werden. Unser Kollege Timm Mohn ist bereits durch sehr starken Regen gefahren, ohne dass es zu Beeinträchtigungen beim E-Bike kam. Während der Motor gewaschen wird, empfiehlt es sich, auf jeden Fall darauf achten, dass der Eingang für das Ladegerät richtig geschlossen ist. Hochdruckreiniger sollte man beim Putzen nicht verwenden. Bei der Verwendung eines solchen kann Wasser in den Motor eintreten, was einen Defekt auslösen könnte. Um Wasserspuren auf dem Rahmen zu verhindern, sollte jener im Anschluss an die Reinigung noch mal abgetrocknet werden.Insgesamt kann die richtige Pflege eines E-Bikes dafür sorgen, dass man längerfristig Spaß am E-Bike hat. Je nachdem, ob ein Fahrrad auf einen Riemen- oder Kettenantrieb setzt, kann der Pflegeaufwand unterschiedlich groß ausfallen. Ein Riemenantrieb lässt sich abwaschen, während die Kette sowie Kassette des Ago X mehr Pflege bedürfen. Je mehr Zeit und Mühe man investiert, umso wahrscheinlicher ist es, dass Rost vermieden werden kann. Generell empfiehlt es sich, die Kette alle zwei Monate zu behandeln. Im Winter sollten das gesamte Rad deutlich öfter geputzt und gereinigt werden.