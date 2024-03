Dangbei Atom: Schnell einsatzbereiter, kompakter FullHD-Beamer

Beim Dangbei Atom handelt es sich um einen ALPD-Projektor mit 1200 ISO-Lumen. Das Bild des Dangbei Atom löst in FullHD auf. HDR 10 und HLG werden unterstützt. Der Projektor verfügt über Google TV und ist Netflix-zertifiziert. Apps werden auf dem 32 GB internen Speicherplatz abgelegt. Anwendungen wie Amazon Prime , Paramount Plus oder Disney+ stehen 2 GB DDR2 Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der Hersteller verbaut einen Dual-5-Watt-Speaker im Inneren des Dangbei Atom. Die Lebensdauer der Lichtquelle gibt Dangbei mit 30.000 Stunden an. Der Beamer fällt mit 19,5 x 19,5 cm x 4,75 cm sehr kompakt aus. Der Beamer selbst wiegt 1,28 Kilogramm.Im Lieferumfang ist ein 120,08 Watt Netzteil enthalten. Die Fernbedienung verfügt über einen YouTube-, Netflix- und Amazon Prime-Button. Die zwei benötigten AAA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Um den Projektor direkt in Betrieb nehmen zu können, sollte man also ein paar Batterien mit in den Warenkorb legen. Die Fernbedienung liegt gut in der Hand. Sie muss nicht immer auf den Projektor ausgerichtet werden, da es sich um eine Bluetooth-Remote handelt. Etwas Verbesserungspotenzial besteht bei der Fernbedienung: Obwohl noch genügend Platz vorhanden wäre, gibt es keinen Button, um auf den HDMI-Eingang zu wechseln. Auch ein Mute-Button fehlt.Im Alltag ist der Dangbei Atom dank Auto-Focus und Auto-Keystone-Korrektur schnell einsatzbereit. Hierfür befindet sich auf der Vorderseite ein Sensor, der das Bild kontrolliert. Die Linse selbst ist gut durch das Gehäuse geschützt. Seitlich ist ein Dolby-Audio Schriftzug angebracht. Rückseitig können HDMI-Geräte angeschlossen werden. Neben dem HDMI-Port sitzt ein Klinkenanschluss. Mithilfe des USB-Ports können USB-Sticks oder Eingabegeräte mit dem Dangbei Atom verbunden werden. Rückseitig wird auch das Netzteil angeschlossen und der Projektor eingeschaltet. Über die Lüftungsschlitze wird die während der Projektion entstehende Hitze abgeleitet.Im Power-Button des Dangbei Atom leuchtet eine weiße LED, sobald man den Beamer einschaltet. Wenige Momente später erscheint ein Bild auf der Wand. Startet man den Projektor das erste Mal, muss die Fernbedienung verbunden und Google TV eingerichtet werden. Die Einrichtung des Betriebssystems ist selbsterklärend und schnell erledigt. Kaum ist die Ersteinrichtung abgeschlossen, dürften die meisten Leute Netflix ausprobieren. Die App war lange Zeit ein rotes Tuch für portable Projektoren wie den Dangbei Atom. Umso erfreulicher ist es, dass die App nicht nur direkt startet, sondern auch wenig später mit der Wiedergabe beginnt.Der Dangbei Atom kann eine Bild-Diagonale von bis zu 180 Zoll (4,57 Meter) erzeugen. Laut Hersteller wird das beste Bild bei 60-100 Zoll erreicht. Wer nicht gerade die WM im Freien verfolgt, dürfte im Bereich von 100-120 Zoll liegen. Im Test war es nicht nötig, nachzujustieren: Der Dangbei Atom behält seine Schärfe über Stunden. Bewegt man den Projektor, nachdem der sichere Fokus eingestellt ist, löst das System erneut den Auto-Fokus aus. Auf diese Weise wird jederzeit ein scharfes Bild gewährleistet. Die automatische Keystone-Funktion ist nicht nötig, wenn man den Projektor im absolut richtigen Winkel zur Leinwand aufstellt. Die Praxis zeigt: Das ist wirklich nur der Fall, wenn der Projektor fest im Heimkino installiert wird. Auf Reisen, im Freundeskreis oder in jedem Raum abseits des Heimkinos verwendet man in der Regel die Keystone-Korrektur.Gerade für Menschen, die den Beamer vor allem zu Hause verwenden, wäre ein zweiter HDMI-Port wünschenswert gewesen. Der Projektor wird über OTA-Updates auf dem neuesten Stand gehalten. Die vorinstallierten Apps und jede nachinstallierte Anwendung erhalten über den Google Play Store-Updates . Die passende Brille vorausgesetzt, unterstützt der Projektor auch 3D-Filme. Der Hersteller hat sich große Mühe gegeben, den Dangbei Atom zu einem All-in-one-Mediasystem zu machen. Diverse Apps, Spiele und Streaminganbieter decken weite Teile des möglichen Entertainments auf der Couch ab. Der Dangbei Atom ist aktuell für 1007,40 Euro auf Amazon verfügbar. Tagesaktuell lässt sich allerdings ein 150-Euro-Gutschein einlösen, der den Einkaufspreis auf 857,40 Euro reduziert.