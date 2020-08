Celexon: Schnell aufstellbare Indoor-Leinwand für Mobile-Beamer

Gut für unterwegs

Vorteile

Mit 5 Kilogramm sehr leicht zu transportieren

Nimmt nicht viel Platz weg

In verschiedenen Größen verfügbar

Sehr glatte Wiedergabe-Fläche

Gain mit 1,2 sehr gut für lichtschwache Mobile-Projektoren

Aufbau in unter 3 Minuten

Geringer Preis

Rückseite schwarz, es kommt kein Licht durch

Neutral

Abstand vom Boden zur Leinwand nur max. 95 Zentimeter

Negativ

-

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Wer aufgrund der zahlreichen Tests der letzten Zeit Geschmack am Video-Konsum mittels Beamer gefunden hat, benötigt natürlich auch Indoor die passende Leinwand. Denn das Outdoor-System, das unser Kollege Timm Mohn kürzlich vorstellte, ist für die meisten handelsüblichen Wohnungen dann doch etwas zu groß. Er hat aber auch ein Produkt für den Innenbereich gefunden, das einen sehr guten Eindruck macht.Bei dem System von Celexon handelt es sich nicht um die üblichen Leinwände, die wie ein Rollo an die Wand montiert und bei Bedarf aus ihrem Gehäuse gezogen werden. Vielmehr bekommt man hier ein mobiles System, das sich schnell aufbauen und auch zu diversen Gelegenheiten mitnehmen lässt. Insofern bekommt man also ein gutes Zubehör zu mobilen Beamern, das man auch ortsunabhängig zum Einsatz bringen kann. Allerdings muss beachtet werden, dass das Stativ dabei zwar recht gut funktioniert, aber keinesfalls eine Installation im Freien bei auftretendem Wind zulässt.In Innenräumen kann die Leinwand aber zügig binnen weniger Minuten aufgebaut werden. Wird sie nicht mehr benötigt, ist die ebenso schnell wieder demontiert und kann platzsparend verstaut werden.