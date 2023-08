Celexon Green-Screen im Test: Leinwand für 'Trickfilmer'

Der Celexon Mobile Chroma Key Green-Screen wird verwendet, um Hintergründe in der Video-Postproduktion leicht auszutauschen. Auf der Rückseite befindet sich ein doppelter Scheren-Mechanismus, mit dem der Greenscreen nach oben gefahren wird. Während der Verwendung hält der die grüne Leinwand auch über Stunden zuverlässig an Ort und Stelle. Der Greenscreen wird gut verpackt geliefert. Es ist durchaus eine Überlegung wert, ob man den Karton aufhebt und als Transportlösung verwendet, denn im Lieferumfang ist keine solche vorhanden. Was allerdings dabei liegt, ist eine Anleitung.Auf beiden Seiten der Celexon Chroma Key Green-Screen sind Griffe, mit denen die Kastenleinwand gezogen werden kann. Links und rechts wurden darüber hinaus Räder verbaut. Die Leinwand ist zwar auch leicht genug, um sie zu tragen, aber für den Transport in der Wohnung oder am Set sind die Griffe sowie Räder durchaus praktisch. Damit der Greenscreen unfallfrei transportiert werden kann, ist eine Sicherung auf der Oberseite angebracht. Wird diese gelöst, kann die grüne Leinwand ausgefahren werden. Die optimale Stelle hierfür ist in der Mitte gekennzeichnet. Greift man wie in der Anleitung beschrieben mittig, kann der Greenscreen sicher nach oben gezogen werden. Bei der ersten Inspektion stellte unser Kollege Timm Mohn fest: Der Greenscreen war unbeschädigt und gut gespannt.Der Celexon Green-Screen misst 150 x 180 Zentimeter. Wer größer als 1,80 m ist, benötigt ggf. einen Unterbau für die grüne Leinwand. Timm verwendet hierfür zwei BESTÅ-TV-Bänke von Ikea. Mit jenen ist es auch großen Menschen möglich, aufrecht vor dem Greenscreen zu stehen. Wer auf einen Unterbau verzichten möchte, greift am besten auf die 150 x 200 cm-Variante zurück . In der Praxis lässt sich leicht mit dem Greenscreen arbeiten, wie das oben stehende Video beispielhaft zeigt. Celexon ist vor allem für seine Projektorleinwände bekannt. Der Mobile Chroma Key Green-Screen zeigt, dass der Hersteller auch andere Produktkategorien beherrscht. Der leichte Transport, das straff gespannte Leinwandtuch und die einfache Verwendung sprechen für den Chroma Key Green-Screen. Eine Software zum Nachbearbeiten ist nicht im Lieferumfang enthalten. Nutzer von Final Cut benötigen keine zusätzliche Software: ein Plug-in hierfür ist bereits ab Werk installiert. Der Celexon Green-Screen ist beim Hersteller selbst für 169,99 Euro verfügbar . Auf Amazon wird die grüne Leinwand tagesaktuell 10 Euro günstiger angeboten