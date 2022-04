Cecotec Conga 7090 IA: Guter Staubsaug-Roboter mit schwacher App

Die App ist das Problem

Vorteile

Kamera für Objektvermeidung

Datenschutz-Versprechen durch den Hersteller

Sehr hohe Saugleistung via App einstellbar

Großer Lieferumfang

Fernbedienung zum manuellen Steuern (Unabhängigkeit von App)

Drei Hauptbürsten

Ein Wasser- und Staubtank sowie ein reiner Staubtank

Gutes Preis-Leitungs-Verhältnis

Google Assistant und Alexa kompatibel

Neutral

Keine Absaugstation

Nachteile

App bedarf einiger Verbesserungen

Der Cecotec Conga 7090 IA sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normaler Staubsauger-Roboter. Allerdings verfügt er über zwei Kameras auf der Frontseite, um Objekten besser aus dem Weg zu gehen. Die durch die Kameras verbesserte Objektvermeidung kommt Menschen zugute, die nicht jedes Mal die Wohnung aufräumen möchten, bevor der Roboter seine Runden dreht. Die "3Diana" getaufte künstliche Intelligenz erkennt bspw. Kabel und umfährt diese, ohne sie zu berühren. Im Test konnte sich das System bewähren, in dem der Conga 7090 IA auch ganz ohne Sperrzone spezielle Bereiche auslässt, die für ihn zu eng sein könnten. Staubsaug-Roboter ohne Kameras neigen dazu, sich bspw. unter der Couch zu verfangen und die Arbeit einzustellen, bis sie durch Menschenhand wieder befreit werden. Kameras kennt man sonst nur von großen Herstellern wie bspw. Roborock. Der Einsatz eines solchen Kamera- und AI-Systems im S6 MaxV scheint Hersteller wie Cecotec dazu inspiriert zu haben, ihre eigene Produktpalette um bspw. den Conga 7090 zu erweitern.Neben dem für einen Staubsauger typischen Lieferumfang legt der Hersteller noch eine Fernbedienung, einen Ersatz-Wischmop und eine Ersatz-Seitenbrüste bei. Auch wenn der 7090 IA mit einer Smartphone-App daherkommt, kann er mit besagter Remote ebenfalls gesteuert werden. Eine solche Absicherung dürften sich auch gern die großen Hersteller abgucken, denn der 7090 IA ist so deutlich Smartphone-unabhängiger als die Konkurrenz. Weder der aktuelle Roborock S7 MaxV noch der S7 kommen mit einer Fernbedienung daher. Abgerundet wird der großzügige Lieferumfang durch drei verschiedene Hauptbürsten, um möglichst jedem Boden gerecht zu werden.Über die App wird der 7090 IA mit Updates versorgt. Damit verbessert sich langfristig u.a. die Objektvermeidung. Über die App können zum Beispiel Reinigungs-Routinen eingestellt und der Staubsauger gestartet werden. Über die Anwendung lassen sich Feineinstellungen, wie etwa die Saug- und Putzleistung konfigurieren. Die App ist kostenlos für iOS- und Android-Smartphones verfügbar. Leider könnte die App durchaus ein paar Updates vertragen, da sie je nach Tagesform besser oder schlechter funktioniert und aktuell dazu tendiert, recht schnell den Dienst zu quittieren (mehrfach getestet unter iOS). Die Fernbedienung ist, wenn es mal schnell gehen soll, von daher ein wahrer Segen. Wünschenswert wäre natürlich, wenn Cecotec ein paar Entwickler damit beauftragt, die App dauerhaft zu verbessern. Cecotec spricht von einer maximalen Saugkraft von 10.000 PA im Hochleistungsmodus, diese kann aber nur via App aktiviert werden. Gemessen am Lieferumfang, der Detail-Liebe und den ansonsten wirklich sehr guten Features ist die mangelhafte App-Pflege durch den Hersteller wirklich bedauernswert, da so ein durchaus guter Staubsauger leider deutlich an Attraktivität verliert.Cecotec spricht davon, dass der 7090 reinigen würde wie ein Mensch. Das ist teilweise durchaus richtig, denn er vermeidet ganz offensichtliche Hindernisse. Gleichzeitig fehlen ihm natürlich Arme, um bspw. hohe Bodenleisten zu reinigen. Das Motto bezieht sich aber auch auf den Putzplan, den der Roboter ohne vorher erfolgte Vorgabe via App eigenständig erstellt. Dazu kann gehören, dass bspw. der von der Ladestation am weitesten entfernte Punkt als erstes angesteuert wird. Ähnlich wie beim S7 maxV verleiten die Front-Kameras des Staubsauger-Roboters dazu, sich für die nächste Generation eine rückseitige Kamera zu wünschen: Die Objektvermeidung könnte dadurch weiter verbessert werden. Der Cecotec Conga 7090 IA ist für 341,90 Euro beim Hersteller verfügbar . Mit Hinblick auf den großzügigen Lieferumfang überzeugt der Staubsauger-Roboter mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zukünftig sollte Cecotec, auch mit Hinblick auf die vielen Kundenkommentare in App- und PlayStore, allerdings die App überarbeiten, damit diese zuverlässiger funktioniert.