Ugreen: Starke 25 Ah-Powerbank kann bis zu 145 Watt liefern

Laden per USB

Bei der Ugreen 25.000 mAh Powerbank handelt es sich um einen mobilen Stromspeicher, der auch größere Tablets und Notebooks mit Strom versorgen kann. Das Gadget kann bis zu 145 Watt gleichzeitig ausgeben. Über ein Display an der Seite wird die aktuelle Restkapazität sowie der aktuelle Stand während der Aufladung angezeigt. Ugreen gibt an, dass die Powerbank ein Samsung Galaxy S23 Ultra dreimal, ein Apple MacBook 14 Zoll 1,3-mal und die Nintendo Switch 4,3-mal aufladen kann. Das iPhone 14 könne 5,6-mal mit Strom versorgt werden. Die genannten Produkte sind Geräte des Alltags und dürften so ziemlich genau den typischen Anwendungszweck für die 25.000 mAh Powerbank darstellen. Im Inneren verbaut der Hersteller einen Überspannungsschutz, Überstromschutz sowie einen Überladungsschutz. Damit die Powerbank nicht tiefentladen wird, befindet sich überdies im Inneren ein Lade- und Entladungsschutz. Im Test wurde die Powerbank nie zu heiß: um eine Gefahr durch hohe Temperaturen zu vermeiden, verbaut Ugreen einen Wärmesensor im Inneren. Für den Transport legt Ugreen eine Tasche, die die Powerbank vor Kratzern etc. schützen soll, bei.Die Powerbank verfügt über drei USB-Ports. Über den rechts gelegenen USB-C-Port können 100 Watt ausgegeben werden. Wird ein Gerät mit der mobilen Stromversorgung verbunden, zeigt das seitliche Display automatisch die aktuelle Ladung in Prozent an. Je nach Aufnahmeleistung eines Gerätes kann die Reserve der Powerbank schnell aufgebraucht werden. Hat man bspw. das MacBook verbunden, wird dieses umgehend und mit größtmöglicher Schnelligkeit geladen. MacOS zeigt zudem an, wie lange die Ugreen Powerbank benötigt, um das Notebook vollständig aufzuladen. Ist die Restkapazität fast aufgebraucht, blinkt die Display-Anzeige. Das MacBook kann während des Ladens normal verwendet werden. Durch die 25.000 mAh eignet sich die Powerbank wahlweise für längere Trips oder eben größere Geräte. Während einer Woche Zeltlager kann man bspw. problemlos die Smartwatch und das Smartphone mit Strom versorgen, ohne dass man eine Steckdose in der Nähe benötigt. Während des Ladens entstehen keine Geräusche in der Powerbank, sodass sich niemand von dem Ugreen-Gadget gestört fühlen dürfte.Geladen wird die Powerbank über das beiliegende USB-C-Kabel. Ein Netzteil liegt dem Paket nicht bei. Gerade, wenn man viele mobile Geräte hat, dürfte man aber ohnehin über ein passendes Ladegerät verfügen. Unser Kollege Timm Mohn verwendet zum Aufladen ein MacBook-Ladegerät. Der Hersteller selbst führt einige Netzteile . Die Powerbank wird meist über Nacht geladen, sodass sie morgens gesichert voll ist. Ugreen empfiehlt mindestens 65 Watt Netzteile, um die Powerbank zu laden. Verglichen mit herkömmlichen Powerbanks dauert eine Ladung der 25.000 mAh Powerbank durchaus etwas länger, dafür bietet die mobile Tankstelle aber genug Strom für einen längeren Zeitraum.Wie von Ugreen gewohnt, ist die Powerbank gut verarbeitet. Sie fühlt sich hochwertig an und knarzt nicht. Das hellgraue Design findet sich bei vielen Produkten des Herstellers wieder und fügt sich folglich gut ins weitere Sortiment ein. Wer gleich mehrere Produkte, wie etwa die Docking-Station oder ein Ladegerät besitzt, wird schnell merken, dass die Gadgets optisch gut zueinanderpassen. Gleichzeitig können Akzente, wie etwa der silberne Button an der Seite das Design auflockern und lassen die Powerbank nicht eintönig wirken. Gerade, wer viel mobil unterwegs ist oder längere Zeit verreist, braucht für seine Endgeräte eine zuverlässige Stromversorgung. Mit 10.000 mAh sind die meisten Powerbanks oft unterdimensioniert für längere Ausflüge oder den Sommerurlaub. Mit 510 Gramm ist die Powerbank gerade so leicht genug, um stets im Rucksack mitgeführt zu werden. Das Gesamtgewicht des Rucksacks erhöht sich zwar, im Alltag fällt dies aber nicht weiter auf. Das Plus an mobil verfügbar Energie dürfte sich aber rasch positiv bemerkbar machen. Spätestens, wenn produktive Arbeit davon abhängt, ob das Notebook noch eine Stunde länger laufen kann oder nicht, wird die Powerbank praktisch. Die Ugreen 25.000 mAh Powerbank ist aktuell für 89,99 Euro auf Amazon verfügbar.