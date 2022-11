Canon EOS R6 Mark II: Die neue Profi-Kamera mit 24 Megapixeln

Canon hat jetzt seine neue Kamera EOS R6 Mark II vorgestellt. In dem System arbeitet im Zentrum des Geschehens ein Bildsensor mit 24 Megapixel. Die Elektronik kann außerdem bis zu 40 Bilder pro Sekunde aufnehmen, womit also ordentliche Serienbildaufnahmen möglich sind.Die Kollegen von ValueTech TV hatten die Gelegenheit, die Kamera bereits einige Stunden vor der offiziellen Präsentation in die Hand und vor die Videolinse zu bekommen. Sie können hier also bereits einen Einblick geben, was den Kunden erwartet. Dazu gehört unter anderem ein verbesserter Autofokus mit einigen Zusatzfunktionen. Ein umfangreicherer Test zur Qualität der Aufnahmen wird folgen. Die Kamera soll noch im November im Handel verfügbar sein und laut Hersteller 2899 Euro kosten.