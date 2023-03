Canon EOS R50: Spannende Einsteiger-DSLM mit starker Technik

Gute Technik

Canon hat mit der EOS R50 eine neue Einsteiger-DSLM auf den Markt gebracht. Deren Format ist kompakt genug, so dass sie stets bequem in einer Tasche Platz findet. Interessant macht die Kamera auch der USB-C-Anschluss, der nicht nur zum Laden genutzt werden kann, sondern auch eine Nutzung der R50 als Webcam unterstützt.Käufer bekommen hier natürlich nicht die Qualität, die man bei den Flaggschiff-Modellen findet. Insbesondere bei der Serienbild-Funktion merkt man dies. Vor allem bei RAW-Aufnahmen ist der integrierte Speicher schnell voll und die Geschwindigkeit sinkt deutlich. Sport- und Tierfotografie ist so nur bedingt machbar.Für ihre Preisklasse bringt die Kamera ansonsten aber sehr gute Technik mit. So kann man sich absolut auf den Autofokus verlassen, wenn man Video-Beiträge aufnehmen will. Hier kommt dem Nutzer darüber hinaus das umklappbare Display zugute.