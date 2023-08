Canon EOS R100: Tolle Einsteiger-DSLM mit Luft nach oben

Teils wenig durchdacht

Wer aus dem unteren Bereich der Fotografie mit Spiegelreflexkameras kommt oder gar endlich mal bessere Aufnahmen hinbekommen möchte, als es mit dem Smartphone technisch möglich ist, wird sich im Einsteigersegment der Systemkameras umsehen. Hier stellt die neue Canon EOS R100 durchaus einige Maßstäbe auf - auch wenn die Kollegen von ValueTech TV im Laufe ihres Tests auf verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten stießen.Ein Vorteil besteht bei der Kamera darin, dass Canon etwa Anschlüsse für Mikrofon und Fernauslöser bereitstellt. Das ist in dieser Preisklasse keineswegs selbstverständlich. Hingegen bietet das Display auf der Rückseite keine Touch-Unterstützung. Angesichts dessen, dass man mit den Einsteigergeräten vor allem auch die Smartphone-Fotografen abholen will, ist das eine zweifelhafte Entscheidung. Ähnlich sieht es mit einigen andern Features aus.Bei Bildqualität und anderen Kernfunktionen bietet die Kamera, was von ihr zu erwarten ist. Die Preisempfehlung des Herstellers von knapp 700 Euro ist allerdings etwas überzogen. Der Straßenpreis ist aber bereits jetzt deutlich niedriger und dürfte in Kürze bei 500 bis 550 Euro ankommen. Spätestens dann ist die Canon EOS R100 unbedingt zu empfehlen.