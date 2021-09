Boulies Elite: Schicker Stuhl für mittelgroße Nutzer im Homeoffice

Vorteile

Ansprechendes Design

Mit Stoffbezug verfügbar

Geringer Aufpreis für jenen

Leichter Aufbau

Verständliche Anleitung

Guter Sitzkonform mit verstellbaren Kissen

Höheneinstellung bleibt dauerhaft erhalten

Kein Quietschen etc.

Schneller Versand & Support

Neutral

Eher für mittelgroße Menschen gemacht

Kissen verdecken Design

Negativ

Armlehnen können ohne Knopfdruck nach links oder rechts gedreht werden

Seit über einem Jahr verbringen Menschen mehr Zeit als je zuvor im Homeoffice - sei es für die generelle Arbeit oder nur für Teamsitzungen. Nachdem sich unser Kollege Timm Mohn mit dem SecretLab Titan versorgt hat, war es an der Zeit, dass auch seine Partnerin einen neuen Stuhl bekommt. Die Wahl fiel auf den Boulies Elite Der vom Hersteller selbst als ergonomisch beschriebene Stuhl kommt wahlweise mit einem Ultraflexibel-PU-Bezug oder einem Stoffbezug daher. Da der Aufpreis gerade mal 10 Euro beträgt, kann sich für viele der wasserresistente Stoffbezug lohnen, denn der nächste Sommer kommt bestimmt. Die Farben unterscheiden sich je nach Bezug: Die Ultraflex PU-Varainte ist auch in weiß verfügbar. Boulies hat mehrere Stühle im Programm. Der Elite richtet sich vornehmlich an mittelgroße Menschen, die im besten Fall eher um die 180 Zentimeter groß sind. Wie man im Video sieht, ist der Stuhl für Menschen um die 1.89 bereits etwas zu klein. Der Ninja fällt etwas größer aus und eignet sich folglich auch für größere Personen.Der Aufbau des Elite erweist sich als einfach. Die einzelnen Teile sind sehr gut verpackt und verarbeitet. Die Anleitung führt durchdacht durch den Aufbau. Sollte man kein passendes Werkzeug zuhause haben, liegt dies dem Paket bei. Allerdings: Die Zeit, die für die Konstruktion benötigt wird, kann mit einem Akkuschrauber drastisch reduziert werden. Die im Video zu sehenden Kissen müssen nicht angebracht werden. Verzichtet man auf diese bleibt auch mehr vom eigentlichen Stuhldesign sichtbar. Das Lendenkissen kann je nach eigenen Bedürfnisse angebracht und in der Höhe verstellt werden.Boulies selbst wirbt auf der Homepage mit dem Slogan "Expierence Comfort". Komfortempfinden ist zwar immer etwas Individuelles, allerdings konnte sich der Boulies Elite in den letzten zwei Monaten bei unserem Kollegen erfolgreich unter Beweis stellen. Den Boulies Elite kann man leider weder via Amazon kaufen, noch im örtlichen Elektrofachmarkt probesitzen. Die Bestellung ist nur über den Hersteller-eigenen Store möglich. Die Stoff-Variante des Elite kostet aktuell 329 Euro. Temporäre Angebote, wie etwa der aktuelle Herbst-Sale, können den Preis aber um bis zu 30 Euro senken. Wer das aktuell auslaufende Angebot verpasst, sollte bis Black Friday warten: Das Weltweite Sale-Festival wird sicherlich wieder ein Angebot mit sich bringen.