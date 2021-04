Secretlab Titan: Die wichtigste Hardware im Homeoffice ist der Stuhl

Positiv

In vielen verschiedenen Mustern vorhanden

Auch für große Menschen in XL-Variante verfügbar

Schnellere Lieferung als auf Homepage angegeben

Große, verständliche und bebilderte Anleitung liegt bei

Aufbau auch allein möglich

Benötigtes Werkzeug liegt bei

Verarbeitung sehr gut

Flexible, individuelle Einstellungsmöglichkeiten

Auch über Stunden sehr bequem

FlotterAfter-Sale-Support, welcher zügig bei Rückfragen antwortet

Memory Foam-Kopfkissen kann, muss aber nicht verwendet werden

Neutral

Keine Hersteller-eigene, passende Fußstütze zum Kauf verfügbar

Bei Nichtgefallen tragen Käufer*innen die Rücksendekosten

Drehkreuz in Hochglanz-Optik zieht Staub an

Silber-Gold Optik des Titan-Logo auf der Rückseite ist Geschmacksache

Nachteile

Aufbauanleitung nur auf Englisch verfügbar

Auch sonst aber gerade jetzt, wo viele sich noch häufiger als bisher am heimischen Schreibtisch aufhalten, ist eine bequeme und gesunde Sitzgelegenheit Gold wert. Unser Kollege Timm Mohn musste sich ohnehin einen neuen Stuhl zulegen und hat sich für ein Gaming-Modell der Marke Secretlab Titan entschieden.Dieser bietet Komfort, Möglichkeiten zur individuellen Anpassung und eine einwandfreie Verarbeitung. Der Aufbau ist dank der bebilderten Anleitung sehr einfach und leicht durchzuführen. Im Alltag unterstützt der Titan die sitzende Person dabei, gerade zu sitzen, und sorgt so für eine langfristig gesündere Haltung am Arbeitsplatz. Je nach ausgewähltem Muster peppt der Gaming-Stuhl beispielsweise in der Cyberpunk- oder Batman-Version das Zimmer gehörig auf.