Bescheuert genial: Handyhülle lässt Smartphone zum Strom kriechen

Wenn das Handy einfach selber dahin läuft, wo es hinsoll

Was ist der Sinn?

Euer Smartphone ist nicht in Reichweite oder bräuchte dringend mal wieder eine frische Ladung? Geht es nach Forscher aus Südkorea, muss man sich für solch niedere Aufgaben in Zukunft nicht mehr selbst bewegen. Sie haben eine Handyhülle mit kleinen Beinen entwickelt.Legt man Smartphones an einen Ort, dann bleiben sie dort auch - abgesehen von Rutsch-Unfällen wegen allzu glatter Oberflächen. Wie Spectrum (via Netzwelt ) berichtet, haben sich Forscher des Biorobotik-Labors der Nationalen Universität Seoul jetzt der Idee ange­nommen, wie man Handys im wahrsten Sinne des Wortes Beine machen kann. Unter der Überschrift "CaseCrawler" wurde eine Handyhülle entwickelt, die es Smartphones erlaubt, sich mit winzigen Beinen fortzubewegen.Die Konstruktion besteht aktuell aus einer Hülle, die auf ein Eigengewicht von 82 Gramm kommt und auf der Unterseite ein Gehäuse für einen Motor mitbringt. Die kleinen Beine können sich vollständig flach zurückziehen und gleichzeitig in ausgefahrenem Zustand ein beträchtliches Gewicht tragen - laut den Forschern ist der Kleinst-Roboter in der Lage "mit 21 Zentimetern pro Sekunde zu kriechen und dabei eine Nutzlast von etwas mehr als 300 g zu tragen." In einem Video zeigt sich dann ein Smartphone, das eigenständig auf eine Ladematte kriecht.Bleibt die berechtigte Frage: Was soll diese Konstruktion überhaupt bringen? Die einfache Antwort der Konstrukteure: Sie wollen erforschen, wie mit solchen und ähnlichen Robotern Objekte beweglich gemacht werden können, die sonst nicht beweglich wären. Im nächsten Schritt sollen die Roboter so weiterentwickelt werden, dass sie einen gewissen Grad an Autonomie entwickeln. Wie Spectrum schreibt, ist die zugrundeliegende Technologie dabei relativ kostengünstig, es könnte also tatsächlich sein, dass die Idee eines Tages aus dem Labor kriecht - in welcher Form muss sich noch zeigen.