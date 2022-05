Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED: Neues Notebook mit zwei Displays

Asus hat mit dem Zenbook Pro 14 Duo OLED ein neues Notebook mit zwei Displays vorgestellt: unterhalb des 14,5 Zoll großen Hauptbildschirms ist ein kleineres Zusatz-Display untergebracht, welches beispielsweise Systemdaten oder Programmfenster anzeigen kann. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Notebook etwas näher angeschaut.Das Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) ist mit einem, der Name verrät es bereits, 14 Zoll großen OLED-Display ausgestattet. Dieses hat eine Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Es handelt sich um einen Touchscreen, der auch Stifteingaben ermöglicht.Wo sich bei einem Notebook normalerweise die Tastatur befindet, sitzt beim Zenbook Pro 14 Duo OLED zunächst ein 12,7 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 2880 x 864 Pixeln. Auch dieses unterstützt Touch-Eingaben. Unter dem Zusatzbildschirm gibt es dann noch eine gewöhnliche Tastatur mit Touchpad an der rechten Seite.Asus bietet das Zenbook Pro 14 Duo OLED in verschiedenen Konfigurationen mit Intel Core i7- oder i9-Prozessoren, Intel Iris Xe oder Nvidia RTX 3050 TI sowie bis zu 32 GB RAM und 2 TB SSD-Speicher an.