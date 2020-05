Anker Soundcore: Platzsparende Soundbar mit Update-Bedarf

Bequeme Anpassung

Mit der Soundcore Infini Pro hat der Gadget-Produzent Anker eine Soundbar im Programm, die sich auch für Wohnungen mit geringem Platz-Potenzial gut eignet. Denn der Subwoofer ist hier gleich mit integriert. Allerdings bedarf es noch eines Firmware-Updates, damit das Produkt im Test rundum zufriedenstellen kann.Grundsätzlich handelt es sich um ein wirklich rundes Audiosystem, das sich aber auch nicht weitgehend von den zahlreichen Konkurrenten unterscheidet. Obwohl der Subwoofer nicht als separates Gerät kommt, generiert die Soundcore doch einen satten Klang. Versorgt wird das System mit den Audiodaten via HDMI, Bluetooth, Klinke oder optischem Kabel. Drei vorgefertigte Sound-Modi sollen dafür sorgen, dass das System sich auf Knopfdruck an verschiedene Inhalte wie Musik, Film oder Sprache anpassen lässt.Wie unser Kollege Timm Mohn im Test erfahren musste, liegt das Problem des Produkts darin, dass es gelegentlich zu deutlichen Latenzen bei der Audio-Wiedergabe kommt. Das ist natürlich vor allem bei Video-Inhalten von Bedeutung. Hier ist also zu hoffen, dass Anker mit einem Firmware-Update nachbessert.