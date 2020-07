Anker PowerCore+: Starke Powerbank versorgt auch Notebooks

Strom auch für Notebooks

Positiv:

26.800 mAh können auch mit ins Flugzeug genommen werden

Trotz hoher Leistung kompakt

Schutztasche dabei

18 Monate Garantie

Schnelles Wiederaufladen der Powerbank selbst

Neutral:

Durchaus schwer

Kann zerkratzen

USB-Ladegerät nicht farblich zur Powerbank abgestimmt

LED am Netzteil nicht auszuschalten

Negativ:

Mit rund hundert Euro durchaus hochpreisig

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Powerbanks machen vielen Nutzern schon seit längerer Zeit das Leben sehr viel leichter. Spätestens seit dem Aufkommen von Smartphones gibt es einen enormen Bedarf an externen Zusatzakkus. Inzwischen gelangt das Konzept allerdings auf eine neue Stufe, da die Geräte sehr viel mehr Leistung mitbringen können, als noch vor wenigen Jahren.Das zeigt unser Kollege Timm Mohn hier am Beispiel des Anker PowerCore+. Das System profitiert von den Spezifikationen, die mit dem USB-C-Standard Einzug hielten. Über die neue Schnittstelle können nämlich nicht nur Datenverbindungen hergestellt werden. Sie verfügen auch über Power Delivery-Features, die eine Energieversorgung von Geräten mit höherem Bedarf ermöglichen. Das Anker-Produkt kann so bis zu 45 Watt ausgeben.Das reicht, um Notebooks unterwegs wieder mit Strom zu versorgen, wenn der Akku langsam zur Neige geht. Die Kapazität der Powerbank von 26800 mAh recht dabei aus, um ein Apple MacBook Pro oder ein Dell XPS 13 einmal komplett wieder aufzufüllen. Beim MacBook dauerte dies im Test gerade einmal zwei Stunden. Und die Energieversorgung erwies sich auch als stabil genug, um beispielsweise einen Beamer ohne eigenen Akku, der aber über ein USB-C-Netzteil mit Strom versorgt wird, unterwegs betreiben zu können.