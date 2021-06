AndaSeat Fnatic: Endlich ein Stuhl für große und schwere Gamer

Vorteile

Auch für Menschen bis 210 cm Körpergröße geeignet

Leichte, mehrsprachige Anleitung

Gute Polsterung der Teile während dem Versand

(Fast) Frei zu positionierendes Nackenkissen

Stuhl bleibt bei Bewegungsstopp stehen; kein Nachrollen

Leises Betriebsgeräusch

Armlehnen nach vorn & hinten zu justieren

Neutral

Kleine Orientierungsschwäche in der Anleitung bei den Armlehnen

Nachteile

Lendenkissen kann nicht dauerhaft auf Wunschposition eingestellt werden

Wippfunktion im Sitzen nicht zu erreichen

Nach den guten Erfahrungen mit dem SecretLabs Titan stand bei unserem Kollegen Timm Mohn eine erneute Stuhl-Neuanschaffung an. Denn weder ließen sich beim Titan die Armlehnen nach vorne justieren, noch war der Stuhl für einen 1.90 großen Menschen ausgelegt. Beides ist beim AndaSeat Fnatic Edition anders. Der Stuhl für große Gamer bietet genug Platz für Menschen mit bis zu 210 cm Körpergröße. Um die 150 Kilo darf man für die Nutzung des Stuhles auf die Waage bringen.Kein Leichtgewicht ist auch der Stuhl selbst: Der AndaSeat wiegt satte 34 Kilo. Dafür ist alles an ihm für XL-Bedürfnisse ausgelegt. Dazu gehört auch der XL-Konform. Durch den Tilt-Modus von 90 bis 160 Grad kann der Gaming- bzw. Bürostuhl im Notfall auch zum Schlafsofa umgewandelt werden. Kleine Film- oder Pausensessions sind so auf jeden Fall gut möglich. Neben den kleinen Luxus-Features ermöglicht es der AndaSeat den Nutzern aber vor allem, die Sitzposition nach eigenen Bedürfnissen einzustellen und später nachzujustieren.Das "Fnatic" im Namen der Edition geht auf das australische E-Sport-Team Fnatic, welches im Jahr 2018 die League of Legends European Championship gewann und sich 2019 auf dem zweiten Platz der Weltrangliste bei CS:GO platzierte, zurück. Das Design des Stuhles orientiert sich folglich am Logo des E-Sports-Teams. Wer seinen Stuhl gern etwas neutraler mag, kann hierfür beispielsweise auch den Kaiser II wählen. Dieser kommt ohne Fnatic-Logo daher.