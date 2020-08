Analogue Pocket - Retro-Handheld erscheint im Mai 2021

Retro Gamer können in Zukunft mit dem Analogue Pocket klassische Gameboy-, Gameboy Color- und Gameboy Advanced-Titel auf moderner Hardware spielen. Inzwischen hat der schon vor einigen Monaten vorgestellte Handheld einen neuen Termin.Der Analogue Pocket soll im Mai 2021 erscheinen, Interessierte müssen sich also noch eine ganze Weile gedulden. Vorbestellungen sind auf der offiziellen Webseite zwar bereits möglich, derzeit sind der Handheld und das passende Zubehör allerdings vergriffen. Wer möchte, kann sich aber bei Änderungen am Status benachrichtigen lassen.Der Analogue Pocket setzt nicht auf Emulation, sondern wird in der Lage sein, die originalen Cartridges unterstützter Plattformen abzuspielen. Mit Adaptern kann die Kompatibilität etwa noch für Game Gear- oder Neo Geo Pocket Color-Spiele erweitert werden. Spiele laufen auf einem 3,5 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 1600 x 1440 Pixeln.