50 mm f/1.4-Objektive: Hier treten Sony und Sigma gegeneinander an

Sowohl Sigma als auch Sony haben ein 50 mm f/1.4-Objektiv auf den Markt gebracht. Ersterer Hersteller listet das Produkt in der DG DN Art-Serie, bei Sony ist es in der G-Master-Reihe zu ordnen. Die Kollegen von ValueTech TV haben die Objektive bereits einem Vergleichstest unterziehen können.Es zeigt sich, dass beide Systeme sich hinsichtlich der Bildqualität nur wenige Unterschiede aufweisen - mit leichten Vorteilen bei Sony. Auch die Verarbeitung ist ähnlich. Das Sony-Gerät ist auch leichter. Somit würde die Empfehlung natürlich klarer in Richtung der großen Marke gehen. Allerdings muss man hier mit einem wirklich beträchtlichen Preisaufschlag rechnen, sodass die meisten Nutzer sich eher zum Sigma-System orientieren dürften.