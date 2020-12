What If…? - Animationsserie zeigt uns alternative Marvel-Universen

Disney hat beim diesjährigen Investor Day eine ganze Palette frischer Trailer für Marvel-Fans ausgepackt. So gab es etwa neue Videos zu WandaVision Loki und The Falcon and the Winter Soldier . Mit What if...? wurde zudem eine neue Animationsserie angekündigt.Als wäre das Marvel-Universum nicht schon komplex genug, spielt die Serie What if...? mit dem Gedanken, was wohl wäre, wenn einige Dinge im Multiversum anders abgelaufen wären. Im Video ist beispielsweise T'Challa zu sehen, der nicht zu Black Panther, sondern zu Star-Lord wird. Eine andere Geschichte wird uns dann etwa auch einen weiblichen Captain America in Gestalt von Peggy Carter zeigen.Welche weiteren originellen Gedankenspiele die Serie bereithält, erfahren wir voraussichtlich irgendwann im Sommer 2021, wenn diese bei Disney+ startet.