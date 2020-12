Loki - Trailer-Premiere zur neuen Marvel-Serie bei Disney+

Beim diesjährigen Investorentag hatte Disney eine ganze Palette neuer Trailer zu be­vor­ste­hen­den Filmen und auch Serien im Gepäck, die beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ ihre Premiere feiern werden. Eine davon ist Loki, die sich natürlich gänzlich um den Gott des Schabernacks dreht.Die Serie Loki ist eng mit dem Marvel Cinematic Universe verflochten und spielt nach den Ereignissen von Avengers: Endgame. Dort war Loki bekanntermaßen zusammen mit dem Tesseract geflohen. Was dann passiert ist, soll die Serie in insgesamt sechs Episoden klä­ren. Natürlich ist erneut der Schauspieler Tom Hiddleston in der Rolle von Loki zu sehen.Start der Serie ist im Mai 2021 exklusiv bei Disney+.