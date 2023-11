What If...? - Trailer und Starttermin zu Staffel 2. der Marvel-Serie

Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern

Nach Loki erhält in diesem Jahr noch eine weitere Marvel-Serie ihre zweite Staffel bei Disney+: What If...? spielt dann erneut verschiedene "Was wäre wenn ..."-Szenarien durch. Einen Vorgeschmack darauf liefert nun der offizielle Trailer.Es ist eigentlich nicht weiter ungewöhnlich, dass in Marvels Multiversum immer ein gewisses Chaos herrscht, die Animationsserie What If...? treibt diese Idee allerdings auf die Spitze. Daran ändert sich auch in der zweiten Staffel nichts, die kurz vor Weihnachten auf Disney+ startet.What If...? kehrt dann in insgesamt neun neuen Folgen zu entscheidenden Momenten aus bekannten Marvel-Geschichten zurück, ändert dann aber maßgeblich deren Verlauf oder Ausgang. In der Ankündigung verspricht Disney ein Wiedersehen mit Fanlieblingen wie Nebula, Hela oder Happy Hogan, im Trailer können wir unter anderem auch noch Black Panther, Ant-Man, Thor, Thanos, Hulk und Dr. Strange entdecken.Regie bei allen Episoden führt Bryan Andrews, der Hauptautor ist AC Bradley. Staffel 2 von What If...? startet am 22. Dezember 2023 mit insgesamt neun neuen Folgen, welche dann aber nicht wöchtenlich, sondern jeweils täglich das Angebot des Streamingdienstes erweitern.