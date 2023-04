Tyler Rake: Extraction 2: Neuer Teaser zum Film mit Chris Hemsworth

Schon vor einer ganzen Weile hatte Netflix eine Fortsetzung zum Actionfilm Tyler Rake: Extraction angekündigt. Allzu viel hatten wir in letzter Zeit von dem Projekt zwar nicht gelesen geschweige denn gesehen, doch jetzt gibt es zumindest ein neues Teaser-Video, das Chris Hemsworth in Bestform zeigt.Tyler Rake: Extraction 2 basiert auf einem Drehbuch von Joe Russo und schickt den Titelhelden erneut auf eine gefährliche Mission: Nachdem dieser das Ende des ersten Films nur haarscharf überlebt hatte, muss er nun die Familie eines gregorianischen Gangsters aus dem Gefängnis befreien. Genaueres zu den Gründen des Rettungseinsatzes ist an diesem Punkt allerdings noch nicht bekannt. Auch der knapp zwei Minuten lange Teaser verrät in dieser Hinsicht nicht viel, immerhin sehen wir, wie Tyler Rake (gespielt vom Thor-Darsteller Chris Hemsworth) hinter den Gefängnismauern an einer Massenschlägerei teilnimmt - und sich dabei erwartungsgemäß gut behauptet.In weiteren Rollen spielen unter anderem noch Daniel Bernhardt und Tinatin Dalakishvili mit. Tyler Rake: Extraction 2 gibt es ab dem 16. Juni 2023 exklusiv auf Netflix zu sehen.