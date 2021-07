The Witcher: Nightmare of the Wolf - Neuer Teaser zum Netflix-Film

Nachdem Netflix erst vor kurzem das Startdatum des The Witcher-Animationsfilms Nightmare of the Wolf enthüllt hatte, gibt es jetzt auch den ersten richtigen Teaser-Trailer zu sehen. Dieser liefert schon einen recht guten Vorgeschmack davon, was Zuschauer bereits in wenigen Wochen erwartet.The Witcher: Nightmare of the Wolf ist ein animiertes Special, welches die Welt von The Witcher bei Netflix erweitern soll. Im Mittelpunkt steht hier der Hexer Vesemir, der später zu einer Art Mentor und Vaterfigur für Geralt wird. Allerdings lernen wir hier einen jüngeren Vesemir kennen, bevor dieser Geralt begegnet. Mit Details zur Handlung hält sich Netflix zwar noch zurück, allerdings soll eine "massive neue Bedrohung" den Kontinent gefährden.The Witcher: Nightmare of the Wolf hat eine Laufzeit von rund 80 Minuten und ist ab dem 23. August 2021 bei Netflix zu sehen. Mit Staffel 2 der Realserie geht es dann am 17. Dezember weiter.