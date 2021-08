The Witcher: Nightmare of the Wolf - Neuer Trailer zum Netflix-Film





The Witcher: Nightmare of the Wolf startet am 23. August 2021 auf Netflix. Die The Witcher-Realserie mit Henry Cavill als Geralt geht hingegen am 17. Dezember in die zweite Staffel. Netflix wird demnächst eine weitere Geschichte aus dem Witcher-Universum erzählen, in welcher dann jedoch nicht der Hexer Geralt von Riva, sondern dessen Mentor Vesemir im Mittelpunkt steht. Bevor Nightmare of the Wolf in wenigen Wochen an den Start geht, gibt es heute einen längeren Trailer mit vielen neuen Ausschnitten aus dem Animations-Special zu sehen.The Witcher: Nightmare of the Wolf entsteht beim koreanischen Studio Mir (u. a. The Legend of Korra, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge). Die Handlung ist vor der Witcher-Serie einzuordnen und dreht sich vor allem um Vesemir, wobei der Film offenbar auch auf dessen Werdegang zum Hexer genauer eingeht, Vesemir aber auch als voll ausgebildeten Monster-Jäger zeigt.The Witcher: Nightmare of the Wolf startet am 23. August 2021 auf Netflix. Die The Witcher-Realserie mit Henry Cavill als Geralt geht hingegen am 17. Dezember in die zweite Staffel.