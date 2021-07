The Witcher: Erster Teaser verrät den Starttermin der zweiten Staffel

Noch in diesem Jahr startet die Netflix-Serie The Witcher in die zweite Staffel. Anlässlich der WitcherCon wurde am Wochenende wie erwartet nicht nur der genaue Starttermin der neuen Folgen bekannt gegeben, es wurde auch ein erster Teaser-Trailer gezeigt. Dieser liefert bereits einen recht guten Eindruck davon, was Fans in der Staffel erwartet.Im Mittelpunkt des Videos stehen natürlich der Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) und Prinzessin Ciri (Freya Allan). Nach den Ereignissen der ersten Staffel verlassen die beiden Cintra und erreichen schließlich die alte Hexer-Festung Kaer Morhen, wo Ciri den Umgang mit ihren Fähigkeiten erlernen soll. Neben einem Wiedersehen mit bekannten Charakteren, auch Yennefers (Anya Chalotra) Rückkehr wird in den neuen Folgen erwartet, dürfen sich Fans auf viele neue Hexer freuen.Staffel 2 startet am 17. Dezember 2021 mit insgesamt acht neuen Folgen bei Netflix. Die Serie basiert auf den gleichnamigen Romanen und nicht direkt auf der zugehörigen Spiele-Trilogie. The Witcher 3 soll ebenfalls Ende des Jahres ein umfangreiches Next-Gen-Upgrade (PC, PlayStation 5 Xbox Series X ) erhalten, zu dem dann auch von der Netflix-Serie inspirierte Bonus-Inhalte gehören.