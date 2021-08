Neuer Trailer zu The Witcher: Nightmare of the Wolf von Netflix

In The Witcher: Nightmare of the Wolf erleben Fans schon bald nicht nur Vesemirs Werdegang zum Hexer, sondern auch eines seiner ersten großen Abenteuer als Monsterjäger. Nachdem es kürzlich einen längeren deutschen Trailer zu sehen gab, zeigt Netflix nun den japanischen Trailer zum Animationsfilm mit vielen neuen Szenen.Der neueste Trailer zu The Witcher: Nightmare of the Wolf liefert somit einen recht guten Eindruck von den japanischen Synchronstimmen des Animationsfilms, hält aber auch für westliche Zuschauer einige bisher unveröffentlichte Filmschnipsel (mit Untertiteln) bereit. Begleitet werden diese vom Titelsong "Hallelujah" der japanischen Rockband Rottengraffty.The Witcher: Nightmare of the Wolf stammt vom südkoreanischen Animationsstudio Mir (The Legend of Korra, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge). In Deutschland ist der Film ab dem 23. August 2021 exklusiv bei Netflix zu sehen.