The Witcher: Neuer Trailer stimmt auf das Ende von Cavills Hexer ein

Das Ende von Cavills Hexer-Rolle naht

Zwar legt die dritte Staffel der Netflix-Serie The Witcher gerade eine kleine Verschnaufpause ein, Ende des Monats geht es aber schon mit den restlichen Folgen weiter. Dann heißt es auch Abschied nehmen von Henry Cavill in seiner Rolle als Geralt von Riva. Ein neuer Trailer gibt jetzt eine Vorschau auf das, was Fans zum großen Finale des alten Hexers erwartet.Die Netflix-Adaption von Andrzej Sapkowskis Witcher-Romanreihe steuert auf einen großen wie zugleich auch ziemlich ungewöhnlichen Einschnitt zu. Denn: Mit dem Ende der dritten Staffel hängt Henry Cavill sein Hexer-Outfit an den Nagel, beziehungsweise übergibt dieses an seinen Schauspielkollegen Liam Hemsworth. Die genauen Gründe für den Wechsel sind unklar, auch wenn vermutet wird, dass Cavill mit der Umsetzung der Serie unzufrieden sei, da diese sich zu weit von ihrer Vorlage entferne - viele Fans dürften dem sicherlich beipflichten und der Personalwechsel wird entsprechende Stimmen wohl nicht leiser werden lassen.Bevor sich aber Hemsworth als Geralt beweisen darf, soll Cavills Hexer noch einmal zu Höchstform auflaufen. Der neueste Trailer zu den restlichen Folgen der dritten Staffel verspricht noch einmal epische Kämpfe vor einer spektakulären Kulisse und zudem auch reichlich Drama. Ob und wie Netflix den Wechsel des Hauptdarstellers inhaltlich in der Geschichte präsentieren wird, verrät die Vorschau dabei natürlich noch nicht.Die verbleibenden drei Episoden erscheinen am 27. Juli 2023, die erste "Hälfte" (fünf Episoden) wurde bereits Ende Juni veröffentlicht.