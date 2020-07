The Walking Dead: World Beyond - Neuer Trailer, Start im Oktober

Auch die Mutterserie geht weiter

Zwar findet in diesem Sommer wegen der COVID-19-Pandemie keine reguläre Comic-Con statt, dennoch wurden im Rahmen der Comic-Con@Home Neuigkeiten und Trailer zu kommenden Serien veröffentlicht - So auch für die neue Zombie-Serie The Walking Dead: World Beyond, die neben einem weiteren Trailer nun auch einen Starttermin hat.Ursprünglich sollte das auf nur zwei Staffeln ausgelegte Spin-off bereits im April an den Start gehen, musste damals aber genau wie das Finale der Hauptserie auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Nun steht fest: The Walking Dead: World Beyond startet am 4. Oktober 2020 beim Sender AMC. In Deutschland wird die Serie hingegen bei Amazon Prime Video zu sehen sein.Im Mittelpunkt von The Walking Dead: World Beyond steht eine Gruppe junger Menschen, die mitten in der Zombie-Apokalypse hinter sicheren Mauern aufgewachsen ist und nun zum ersten Mal ihre sichere Heimat verlassen muss.Auch The Walking Dead geht am 4. Oktober weiter, wenn auch zunächst nur mit einer Fol­ge, nämlich dem noch ausstehenden "Finale" der zehnten Staffel. Dieses ist nun aber genau genommen gar nicht mehr das Finale, denn AMC hat für das Frühjahr 2021 sechs weitere Folgen für die aktuelle Staffel angekündigt. Danach soll es dann im Herbst 2021 mit einer neuen Staffel weitergehen.