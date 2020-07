Truth Seekers - Erster Trailer zur Serie mit Simon Pegg und Nick Frost

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

In der Amazon-Serie Truth Seekers wird das Schauspieler-Duo Simon Pegg und Nick Frost zu Geisterjägern, die in England verschiedene Spuk-Schauplätze untersuchen und ihre Erlebnisse online teilen. Zur Comic-Con@Home zeigt sich die Horror-Comedy-Serie jetzt in einem ersten Trailer.Simon Pegg und Nick Frost haben sich bereits in Filmen wie Shaun of the Dead, Hot Fuzz oder The World's End ausgesprochen gut ergänzt und so für viele Lacher auf der Kinoleinwand gesorgt. Ähnlich unterhaltsam verspricht auch Truth Seekers zu werden, welches allerdings bei Amazon Prime Video als Serie mit zunächst acht geplanten Folgen an den Start geht. Ein genauer Termin steht derzeit noch nicht fest.Immerhin gibt es inzwischen aber einen ersten Vorgeschmack in Form eines Trailers, in dem die beiden zu den Mitgliedern eines Teams werden, das übernatürliche Orte aufsucht - und dabei anscheinend mehr entdecken als ihnen lieb ist. Während Nick Frost als Geisterjäger Gus zu sehen ist, spielt Simon Pegg dessen Boss Dave, der offenbar ganz eigene Ziele ver­folgt.