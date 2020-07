His Dark Materials - Erster Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht

Videos automatisch starten

HBO und BBC haben einen ersten Trailer zur zweiten Staffel der Serie His Dark Materials veröffentlicht, welche im Herbst dieses Jahres an den Start geht. Gezeigt wurde das Video im Rahmen der Comic-Con@Home, welche als Ersatz zur regulären Comic-Con stattfand.



His Dark Materials basiert auf der gleichnamigen Romantrilogie des Schriftstellers Philip Pullman und erzählt die Geschichte von Lyra, die nach einem entführten Freund sucht und dabei eine finstere Verschwörung aufdeckt. Inhaltlich werden sich die neuen Folgen vor allem am zweiten Band orientieren, der in Deutschland unter dem Titel "Das Magische Messer" veröffentlicht wurde.



Die zweite Staffel von His Dark Materials soll im Herbst starten, ein genauer Termin wurde allerdings noch nicht genannt. In Deutschland läuft die Serie beim Pay-TV-Abieter Sky.