The Walking Dead: Daryl Dixon - Erste Eindrücke aus der Zombie-Serie

Untote in Frankreich

Noch immer kein Deutschlandstart für Dead City

Auch nach dem Ende von The Walking Dead geht das Zombie-Franchise weiter: Im Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon verschlägt es einen der beliebtesten Charaktere der Serie nach Frankreich. Nachdem erst kürzlich ein sehr kurzes Teaser-Video veröffentlicht wurde, gibt es jetzt eine längere Vorschau, die einen guten Vorgeschmack aus den Schauplatz liefert.Zugegeben, der Titel The Walking Dead: Daryl Dixon mag wenig originell sein, zumindest macht er aber mehr als deutlich, um was - oder wen - es in der Serie gehen wird: Fanliebling und Überlebender der Mutterserie Daryl Dixon (Norman Reedus), der übrigens in der Comicvorlage gar nicht vorkommt, strandet hier unfreiwillig in Frankreich - und sucht nach einem Weg, wieder zurück nach Hause zu kommen.Die genauen Gründe dafür sind noch nicht bekannt und wenig überraschend verrät auch die erste Vorschau nichts Neues zur Geschichte, sie zeigt aber zum ersten Mal, welche Spuren die Zombie-Apokalypse in Europa hinterlassen hat. In dem Video hält sich Daryl in der Nähe der Hafenstadt Marseille auf. Weitere Überlebende gibt es nicht zu sehen, dafür jedoch einige Beißer, die sich zumindest vorerst für den Neuankömmling allerdings nur wenig zu interessieren scheinen.Die in einer Szene kurz zu sehende Kritzelei "Pouvoir des Vivantes", was in so viel wie "Die Macht der Lebenden" bedeutet, lässt aber vermuten, dass Daryl auch hier auf andere Menschen treffen wird. Mehr Details dürfte es wohl spätestens dann geben, wenn der Serienstart im Herbst näher rückt.Fans der Serie fiebern zurzeit aber ohnehin noch mit Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) mit, die in The Walking Dead: Dead City nach Maggies entführtem Sohn Hershel suchen. In den USA läuft Dead City bereits seit dem 18. Juni, in Deutschland hat sie noch immer kein Zuhause gefunden.