The Walking Dead: Dead City - Der erste Trailer zum Spin-off ist da

Zombies in New York City

In Deutschland noch ohne festes Zuhause

Die Zombie-Serie The Walking Dead ist zwar schon zu Ende, dennoch geht es demnächst zumindest mit ein paar bekannten Gesichtern weiter: In The Walking Dead: Dead City verschlägt es Maggie und Negan nach New York. Was sie dort erwartet, zeigt jetzt der erste ausführliche Trailer.Während die Mutterserie meist in eher ländlichen Gebieten spielte, müssen sich die beiden Serienlieblinge Maggie (gespielt von Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) im Spin-off "Dead City" in einer vollkommen neuen und anscheinend noch viel gefährlicheren Umgebung zurechtfinden, denn: Das ungewöhnliche Duo reist nach New York - und in der einst so lebendigen Metropole gibt es jetzt entsprechend viele Beißer. Im Trailer ist ganz zum Schluss ein besonders prächtiges Exemplar zu sehen.Allerdings geht auch im Big Apple die größte Gefahr natürlich nicht von den Toten, sondern von den Lebenden aus. Und das ist auch der Grund dafür, warum es Maggie und Negan an diesen gefährlichen Ort zieht: Offenbar wurde Maggies Sohn Hershel entführt und nach New York gebracht. Was der Trailer auch zeigt: Negan ist in der Stadt kein Unbekannter - und er scheint den Entführer des Jungen bereits von früher zu kennen. Das "problematische" Verhältnis zwischen den beiden Stars dürfte dabei ebenfalls für Spannung sorgen.The Walking Dead: Dead City startet am 18. Juni 2023 mit zunächst sechs Folgen - zumindest in den USA wie gewohnt bei AMC. Wann und wo der Zombie-Nachschub in Deutschland eintrifft, ist derzeit leider noch nicht bekannt. Fans werden sich also möglicherweise noch ein wenig länger gedulden müssen. Eine zweite Staffel gilt übrigens schon jetzt als wahrscheinlich.Am 14. Mai startet erst einmal die achte und zugleich letzte Staffel des Ablegers Fear The Walking Dead , in dem dann die Geschichte von Morgan, Madison und Co. möglicherweise zu einem Abschluss gebracht wird. Im Herbst steht mit The Walking Dead: Daryl Dixon auch schon das nächste Spin-off in den Startlöchern. 2024 folgt schließlich The Walking Dead: Rick & Michonne.