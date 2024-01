The Walking Dead: The Ones Who Live - Finaler Trailer zur neuen Serie

In den Fängen des CRMs

Ab dem 26. Februar auf Magenta TV

In ziemlich genau einem Monat startet das nächste Spin-off der Zombie-Serie The Walking Dead. The Ones Who Live holt dann mit Rick Grimes und Michonne gleich zwei Charaktere zurück, die bereits vor dem eigentlichen Ende der Hauptserie (lebend) ausgestiegen waren. Vorab stimmt nun ein letzter Trailer auf die Show ein.Das ging schnell: Erst vor rund zwei Wochen hatte der Sender AMC einen ersten längeren Trailer zu The Ones Who Live veröffentlicht und mit diesem einen ersten Vorgeschmack darauf geliefert, was Fans in der sechsteiligen Serie erwarten wird. Klar ist, dass es zur Wiedervereinigung des vom Civic Republic Military entführten Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) kommen wird. Diese dürfte aber alles andere als einfach werden, wie auch die neue Vorschau noch einmal mehr als deutlich macht.Die beiden müssen nämlich gemeinsam einem neuen und besonders mächtigen Gegner die Stirn bieten, der alle bisher dagewesenen Bösewichte in den Schatten stellt: General Beale. Der vom Lost-Star Terry O'Quinn verkörperte Vietnam-Veteran ist nämlich der Anführer der 2000 Soldaten starken Civic Republic Military und er scheint kein besonders großes Interesse daran zu haben, Rick mit seiner wiedergefundenen Liebe einfach gehen zu lassen.Während The Walking Dead: The Ones Who Live in den USA bei AMC(+) startet, gibt es die ursprünglich fürs Kino geplante Miniserie hierzulande ab dem 26. Februar 2024 exklusiv auf Magenta TV sehen. Mit der sechsten und letzten Episode soll die Geschichte von Rick und Michonne dann auch tatsächlich abgeschlossen sein. Eine zweite Staffel ist zumindest nach aktuellem Stand nicht geplant. Die beiden vorherigen Spin-offs Dead City und Daryl Dixon werden hingegen mit jeweils einer zweiten Staffel fortgesetzt.