The Quarry: Supermassive stellt das interaktive Teen-Horror-Spiel vor

Das Studio Supermassive Games hat zusammen mit 2K sein nächstes Horrorspiel vorgestellt: In The Quarry machen fiese Hinterwäldler Jagd auf eine Gruppe Teenager. Ein erster Trailer zur interaktiven Gruselgeschichte verspricht schon einmal eine spannende Inszenierung und stimmige Atmosphäre.Schauplatz von The Quarry ist das Camp Hackett's Quarry. Es ist der letzte Tag des Sommers und alle Kinder sind wieder auf dem Weg nach Hause. Für die Betreuer eigentlich die perfekte Gelegenheit, noch einmal eine wilde Party zu feiern. Eigentlich, denn mit dem Ende der Camping-Saison läuten die Einheimischen die Jagdsaison (auf Menschen) ein und für die neun Betreuer beginnt ein blutiger Albtraum, den sicherlich nicht jeder von ihnen überleben wird.Spieler können in The Quarry in die Rollen aller neun Betreuer schlüpfen und mit ihren Entscheidungen nicht nur über deren Schicksal, sondern auch den weiteren Verlauf der Handlung entscheiden. Wer sich nicht allein gruseln möchte, kann sich online mit bis zu sieben Freunden zusammentun oder auch im Couch-Koop spielen.Auch wenn The Quarry auf den ersten Blick klar an die Dark Pictures Anthology desselben Entwicklers erinnert, wird es offziell nicht zu dieser gezählt. Das Spiel erscheint am 10. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S