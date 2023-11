The Marvels - Der finale Trailer stimmt auf den morgigen Kinostart ein

Trailer blickt auf große MCU-Momente zurück

Bereits morgen startet mit The Marvels der nächste Film aus dem Hause Marvel im Kino und dann müssen gleich drei Superheldinnen gemeinsam die Welt beziehungsweise sogar das ganze Universum retten. Vorab steht jetzt ein letzter Trailer bereit, der noch einmal auf das Spektakel einstimmen soll.Die neue Vorschau beginnt dabei mit einer etwas ungewöhnlichen Sequenz, denn diese zeigt Ausschnitte aus anderen Marvel-Filmen mit Iron Man und Captain America und erinnert auch noch einmal an den Kampf gegen den Superschurken Thanos . Ob und inwiefern es tatsächlich eine Verbindung zu all dem gibt, bleibt abzuwarten. Ohnehin ist der Film aber tief im Marvel Cinematic Universe (MCU) verwurzelt.In diesem treffen nämlich Captain Marvel (bekannt aus ihrem Solo-Film von 2019), Kamala Khan (aus der Disney+-Serie Ms. Marvel ) und Monica Rambeau (aus WandaVision ) zum ersten Mal aufeinander. Mehr noch: Eine kosmische Anomalie verbindet das Schicksal der drei Heldinnen, die fortan immer dann die Plätze wechseln, sobald sie ihre Kräfte einsetzen.Während sich die bisherigen Trailer vor allem auf dieses (witzige) Wechselspiel konzentrierten, steht in der finalen Vorschau nun aber besonders die Bedrohung durch die Kree-Schurkin Dar-Benn im Fokus, die das Trio vor einige Herausforderungen stellen wird. Dieses kann dabei zum Glück noch auf weitere Unterstützung zählen, namentlich ist hier vor allem Nick Fury zu nennen, der erneut von Samuel L. Jackson verkörpert wird.Neben Jackson schlüpfen natürlich auch wieder Brie Larson, Iman Vellani und Teyonah Parris in ihre bereits vertrauten Rollen. Regie bei The Marvels führte Nia DaCosta (Little Woods, Candyman 2021). In Deutschland startet der Film morgen im Kino, in den USA ist es erst einen Tag später so weit.