"The High Republic" - So geht es im Star Wars-Universum weiter

Die Jedi-Ritter der Tafelrunde

Ende des vergangenen Jahres ist die Skywalker-Saga zu Ende gegangen und viele Star Wars-Fans fragen sich seither, wie es im bekanntesten Science-Fiction-Universum des Planeten weitergeht. Die Antwort lautet "Star Wars: The High Republic". Dabei handelt es sich um Geschichten, die 200 Jahre vor The Phantom Manace spielen.Disney und Lucasfilm haben in der Nacht auf heute den Schleier gelüftet und einen Ausblick auf die Zukunft oder besser gesagt Vergangenheit von Star Wars geworfen. In einem Video und per Blogbeitrag auf der offiziellen Webseite des Franchises wurde The High Republic offiziell vorgestellt. Das Ganze war bisher als "Project Luminous" bekannt und erzählt von einer Zeitlinie, die mehrere hundert Jahre von den Filmen spielt.Genauer gesagt sind es 200 Jahre vor dem ersten Prequel Star Wars: Episode 1 - Die dunkle Bedrohung und 230 Jahre vor Eine neue Hoffnung, also Episode 4. Diese neuen Kapitel, die Disney und Lucasfilm aufschlagen, erzählen von einer Star Wars-Ära, in der die Galaktische Republik und der Jedi-Orden auf ihrem Höhepunkt waren.Star Wars: The High Republic hat allerdings keine Überschneidungen zu Filmen oder Serien, die gerade in Arbeit oder Planung sind. Denn bei Project Luminous handelt es sich um eine Reihe an Romanen, Comic- und Kinderbüchern. Verweise auf die späteren Ereignisse gibt es aber natürlich dennoch, so bezeichnete Michael Siglain, Chef von Lucasfilm Publishing, dass ein Zitat von Obi-Wan Kenobi das Vorbild für die neuen Inhalte ist: "Über tausend Generationen lang sind die Jedi-Ritter in der Alten Republik die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit gewesen."Singlain erklärt: "Dieses Zitat hören wir seit 1977 und wir dachten uns: 'Wie sieht es zu dieser Zeit aus?'" Die Ära ist aber natürlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern hat auch ihre Bösewichter: Neben diversen zwielichtigen Charakteren wie Schmugglern, Schurken und Kopfgeldjägern kommt die Hauptbedrohung von den Nihil, diese werden intern als "Weltraum-Wikinger" umschrieben.Star Wars: The High Republic hat nichts mit Filmen oder Serien zu tun - jedenfalls noch nicht. Denn viele Fans spekulieren bereits, dass Disney damit auch die Bühne für neue Filmabenteuer vorbereitet. Nach dem letzten und nicht allseits geliebten Film der Skywalker-Saga wünschen sich viele auch für das Kino einen kompletten Neustart und Geschichten mehrere Jahrhunderte zuvor wären hier sicherlich eine gute Gelegenheit.