Tales of the Walking Dead: Der erste Trailer zur neuen Zombie-Serie

The Walking Dead endet im Herbst, jedoch geht es für Fans in Form mehrerer Spin-offs weiter. Eines davon ist Tales of the Walking Dead, welches bereits im August dieses Jahres startet und statt einer langen Geschichte einzelne, in sich geschlossene Storys erzählt. Zur San Diego Comic-Con wurde nun ein erster richtiger Trailer veröffentlicht.Tales of the Walking Dead soll den Blick auf das Universum von The Walking Dead noch einmal deutlich erweitern. Die Macher tischen hier in der ersten Staffel sechs voneinander unabhängige Geschichten auf, die sich alle während der Zombie-Apokalypse an anderen Orten zugetragen haben. Neben neuen Figuren sollen dabei auch Charaktere aus der Mutterserie ihren Auftritt bekommen. Hervorzuheben ist hier Samantha Morton, die in ihre Rolle als Alpha zurückkehrt. Wir werden somit mehr über die einstige Anführerin der Flüsterer erfahren.In den USA startet Tales of the Walking Dead bereits am 14. August 2022. Ob es die Serie in Deutschland bei Disney+ oder vielleicht auch Amazon Prime Video zu sehen gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.