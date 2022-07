The Walking Dead: Emotionaler Trailer stimmt auf das Serienfinale ein

Zwar werden wir vermutlich noch längere Zeit mit Geschichten aus dem Universum von The Walking Dead versorgt, zumindest die Mutterserie findet aber noch in diesem Jahr ihr Ende. Ab Oktober zeigt Disney+ in Deutschland die letzten Folgen von Staffel 11. Ein äußerst atmosphärischer Trailer stimmt jetzt auf den emotionalen Abschied ein.Nachdem die Comicvorlage schon 2019 endete, steuert auch die TV-Serie The Walking Dead auf ihren Abschluss zu. Ab dem 2. Oktober gibt es die verbleibenden acht Folgen von Staffel 11 in den USA zu sehen, einen Tag später dann bei uns auf Disney+. Der Konflikt rund um Commonwealth wird dann seinen Höhepunkt finden und gewiss noch das eine oder andere Opfer fordern. Ob dabei einer der Fan-Lieblinge den Serientod stirbt oder nicht, bleibt abzuwarten. Auch ist unklar, ob der bereits vor einer Weile ausgeschiedene Rick Grimes (gespielt von Andrew Lincoln) noch einmal einen zumindest kurzen Auftritt bekommt.Dieser wird spätestens nächstes Jahr in Form einer weiteren Miniserie zusammen mit Michonne (Danai Gurira) zurückkehren, wie ebenfalls auf der Comicmesse angekündigt wurde. Anstatt der bisher geplanten drei Kinofilme soll die Geschichte der beiden nun nämlich in Form einer sechsteiligen Miniserie fortgeführt beziehungsweise abgeschlossen werden. Diese startet bereits nächstes Jahr bei AMC sowie vermutlich bei Disney+.