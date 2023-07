Neuer Trailer zu 'Daryl Dixon': The Walking Dead trifft The Last of Us

Ein Junge wird zur Hoffnung der Menschheit

In Deutschland bei Magenta TV

Weitere Staffeln bestätigt

Auch nach dem Ende der Hauptserie wächst das Universum von The Walking Dead weiter: Im Herbst startet bekanntermaßen ein neuer Ableger mit Fanliebling Daryl Dixon in der Titelrolle. Nach einer ersten Videovorschau vor wenigen Wochen steht nun ein richtiger Trailer bereit.The Walking Dead: Daryl Dixon verlegt die Geschichte mit Frankreich an einen vollkommen neuen Schauplatz, welcher sich optisch recht stark von dem unterscheidet, was wir aus der Mutterserie kennen. Dennoch wird schnell deutlich, dass auch Europa nicht vor der Zombie-Apokalypse verschont blieb.Der neue Trailer verrät nun endlich weitere Details zur Handlung: In dem Video erreicht Daryl nämlich ein Kloster, wo man ihn anscheinend bereits erwartet hat. Dort lernt er unter anderem den Jungen Laurent (gespielt von Louis Puech Scigliuzzi) kennen, der offenbar eine Schlüsselrolle bei der Rettung der Menschheit spielen soll.Was an Laurent so besonders ist, verrät die Vorschau zwar noch nicht, jedoch soll Daryl diesen an einen anderen Ort bringen und so begeben sich die beiden auf eine Reise durch Frankreich, bei der die Gefahren gleichermaßen von den Lebenden wie auch von den Toten ausgehen. All das erinnert natürlich ein wenig an The Last of Us. Der PlayStation-Hit war auch erst kürzlich erfolgreich als Serie gestartet.The Walking Dead: Daryl Dixon startet in den USA am 10. September 2023 auf AMC und AMC+. In Deutschland hat sich inzwischen die Telekom die Rechte an der Serie und weiteren Spin-offs gesichert. Während Daryls Trip nach Frankreich zum Ende des Jahres auf Magenta TV läuft, startet dort im Oktober und somit spätestens zu Halloween The Walking Dead: Dead City. In der Serie kämpfen sich Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) durch das von Zombies verseuchte Manhattan.Neben dem neuen Trailer gab es am Wochenende anlässlich der San Diego Comic-Con noch weitere (gute) Neuigkeiten für Fans: The Walking Dead: Daryl Dixon wurde nämlich noch vor dem Start für eine zweite Staffel verlängert und auch Dead City geht mindestens in die zweite Runde . Zudem wurde der offizielle Titel für das dritte Spin-off mit Rick und Michonne verkündet: Dieses wird 2024 als The Walking Dead: The Ones Who Live anlaufen.