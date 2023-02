Super Bowl 2023: The Flash bringt die Zukunft durcheinander

In "The Flash " prallen Welten aufeinander, als Barry seine Superkräfte nutzt, um in der Zeit zurückzureisen und die Ereignisse der Vergangenheit zu verändern. Doch als er bei dem Versuch, seine Familie zu retten, versehentlich die Zukunft verändert, ist Barry in einer Realität gefangen, in der General Zod zurückgekehrt ist, die Vernichtung droht und es keine Superhelden gibt, an die er sich wenden könnte. Kinostart ist für Juni 2023 angesetzt. In den Hauptrollen zu sehen sind Ezra Miller, Michael Keaton, Michael Shannon und Sasha Calle.