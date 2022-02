Super Bowl 2022: Ausschnitte aus der Actionkomödie The Lost City

Eigentlich sollte es für die Autorin Loretta (gespielt von Sandra Bullock) und das Covermodel Alan (Channing Tatum) nur eine einfache Promo-Tour für ein neues Buch werden, doch nach der Entführung der Schriftstellerin durch einen exzentrischen Milliardär (Daniel Radcliffe) werden die beiden in eine ziemlich chaotische Suche nach einem Schatz verwickelt, der tief im Dschungel verborgen liegen soll. Zum Super Bowl zeigte Paramount Pictures neue Ausschnitte aus dem Film The Lost City, der schon am 24. März 2022 im Kino startet.