Super Bowl 2022: Neuer Ambulance-Spot verspricht knallharte Action

Wenn sich Michael Bay im April wieder im Kino zurückmeldet, dürfte eigentlich klar sein, was uns erwartet: nämlich ein optisch beeindruckendes Actionfeuerwerk. Anlass ist hier ein Banküberfall in Los Angeles, der allerdings mächtig in die Hose geht. Während ihrer Flucht kapern die beiden Räuber Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) und sein Bruder Danny (Jake Gyllenhaal) dummerweise zudem noch einen Krankenwagen, in dem gerade ein angeschossener Cop um sein Leben ringt. Wem das alles bekannt vorkommt: Der Streifen basiert auf einem gleichnamigen dänischen Film aus dem Jahr 2005.