Super Bowl 2021: In 'Old' wird ein Familienausflug zum Horrortrip

Universal Pictures nutzte den diesjährigen Super Bowl als Bühne, um auf M. Night Shyamalans nächstes Filmprojekt aufmerksam zu machen. In "Old" lässt der Experte für das Unheimliche nach Werken wie The Sixth Sense oder Split den vermeintlich idyllischen Strandausflug einer Familie zu einem höllischen Albtraum werden - denn die Urlauber altern plötzlich in rasanter Geschwindigkeit, was ihr gesamtes Leben auf einen einzigen Tag reduziert. Kinostart ist nach aktuellem Stand am 22. Juli 2021.