Super Bowl 2020: Black Widow und Familie lassen es krachen

Natasha Romanoff alias Black Widow (Scarlett Johansson) wird den ersten Auftritt in der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe haben und entsprechend groß ist die Spannung, was den Machern dazu einfällt. Denn aus Gründen, die man all jenen, die den letzten Avengers-Film gesehen haben, nicht erklären muss, handelt es sich bei Black Widow um ein Prequel.Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Film auch in der Vergangenheit wohl den eine oder anderen Handlungsbogen in die Zukunft legen wird. Man darf also gespannt sein, was sich Marvel Studios-Chef Kevin Feige und Co. dazu einfallen lassen.